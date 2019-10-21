Libya açıklarında 196 düzensiz göçmen yakalandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Trablus Yasadışı Göçle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Libya Sahil ve Liman Güvenlik Teşkilatının sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 107 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'ya geçmek için şişme botla denize açılan farklı uyruklara mensup düzensiz göçmenlerin, Libya'daki Zuvare kenti açıklarında yakalandığı kaydedildi.

Göçmenlerin, otobüslerle barınma merkezlerine götürüldüğü ifade edildi.

Libya Deniz Kuvvetleri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Libya'nın El-Hums kenti açıklarındaki bir şişme botun içinde 89 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Açıklamada göçmenlerden 16'sının kadın, 2'sinin çocuk olduğu bilgisine yer verildi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahlarından birisi durumunda bulunuyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.