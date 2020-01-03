'Libya krizinin çözümü için her türlü çabayı göstermeye hazırız'

Hükümet Sözcüsü Hasan Abyabe düzenlediği basın toplantısında, Fas'ın Libyalı kardeşlerinin sorunlarını çözmek için onlarla birlikte çaba sarf ettiğini söyledi.

Ülkesinin, Libya'nın egemenliğine ve Suheyrat Anlaşması'nı uygulamak için gösterdiği gayrete saygı duyduğunu belirten Abyabe, "Mağrib Arap Birliğine üye bir ülkenin sorunlarını çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız." dedi.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Arap Birliğinin 31 Aralık 2019'daki Libya konulu olağanüstü toplantısındaki desteği nedeniyle Katar, Sudan ve aralarında Fas'ın da bulunduğu Mağrib ülkelerine teşekkür etmişti.

Suheyrat Anlaşması

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.