MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü
ABONE OL
24.12.2019 - 19:52 | | AA

Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü

Libya'da darbeci General Halife Hafter güçlerine ait savaş uçaklarının, başkent Trablus'un doğusundaki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Fevzi Uneyyis, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerine ait uçakların Trablus'un Tacura bölgesinde sivillerin bulunduğu alanları bombaladığını belirtti.

Uneyyis, Hafter güçlerinin saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 12 Aralık Perşembe günü başkent Trablus'un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Hafter, 4 Nisan'da da Trablus'u ele geçirmek için birliklerine saldırı emri vermiş ve 48 saat içinde başkentin kontrolünü ele geçireceklerini iddia etmişti.

Bunun üzerine Libya'da uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab Operasyonu'nu başlatmıştı.

    Babasından kalan 68 yıllık aracı müzeye bağışladıMardin’de yaşayan Yahya Özyardımcı’nın oğlu Mehmet Özyardımcı, babasının 68 sene önce Amerika’dan getirttiği ve şimdiye kadar gözü gibi baktığı otomobili müzeye bağışladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Marmara'da korkutan deprem

    Son dakika | Marmara'da korkutan deprem

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber