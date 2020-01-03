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03.01.2020 - 11:10 | | milliyet.com.tr

Libya'da havalimanına roket atıldı, uçuşlar iptal

Başkent Trablus'taki havalimanı yakınlarına General Hafter güçleri tarafından fırlatılan roket düştü, uçaklar havalanamıyor.

Libya'da havalimanına roket atıldı, uçuşlar iptal

Son yıllarda defalarca açılıp kapanan Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı, bugün bir kez daha dünyanın gündeminde.

BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmek isteyen savaş ağası General Halife Hafter'e bağlı güçler, havalimanı yakınlarına bir roket attı.

Mitiga Havalimanı yetkilileri, düşen roketin ardından uçuşları askıya aldı.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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