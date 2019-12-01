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01.12.2019 - 18:35 | | AA

Libya'daki UMH'den BAE'ye 'sivil bölgeleri vurma' suçlaması

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ülkenin doğusundaki Hafter güçlerine destek amacıyla Sirte kentindeki sivil hedefleri vurma suçlaması yöneltti.

Libya'daki UMH'den BAE'ye 'sivil bölgeleri vurma' suçlaması

 

UMH'ye bağlı Sirte'yi Koruma ve Güvenliğini Sağlama Gücünün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye ait uçakların başkent Trablus'un doğusuna 450 kilometre uzaklıktaki Sirte kentinde bulunan un ve yem değirmenlerini bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, kent için önemli bir yere sahip söz konusu sivil tesisin zarar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan, Trablus'un güneyindeki Es-Saidiyye bölgesinde UMH güçleriyle Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

UMH, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada da BAE'ye ait uçakların Sirte kentindeki değirmenlerin bulunduğu bölgeyi bombaladığını duyurmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti, BAE'ye Hafter güçlerinin Trablus saldırılarına destek verme suçlaması yöneltiyor, BAE ise bu suçlamaları yalanlıyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri, karşı operasyon başlatmıştı.

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