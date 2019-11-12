Lisede öğretmen dehşeti: Dövdü, tekmeledi, yerlerde sürükledi!

Tüyler ürperten olay, ABD'nin Teksas eyalerinde meydana geldi. 32 yaşındaki vekil öğretmen Tiffani Lankford, Teksas'taki Lehman Lisesi'nde başka bir öğretmenin yerine bakıyordu.

Ders sırasında yaşanan korkunç olayları gösteren bir video ise, tüm dünyada yankı buldu. Lankford'ın bir öğrenciyi sıradan çekerek yerde sürüklediği ve öğrenciyi tekme tokat dövdüğü görüntüler sosyal medyada olay yarattı.

Vekil öğretmen korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Kadının saldırısına uğrayan öğrencinin henüz 15 yaşında olduğu açıklandı. Beyin sarsıntısı geçirdiği bildirilen ve adı açıklanmayan öğrenci, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın 8 Kasım'da, lisedeki İspanyolca dersinde gerçekleştiği bildirilirken, okul yetkilileri açıklama yaparak böyle vahşi bir saldırının hiçbir açıklaması olamayacağını ve öğretmenin işine son verildiğini bildirdi.