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14.11.2019 - 12:19 | | milliyet.com.tr

Lisede rezalet: Evli öğretmen, öğrensiyle sınıfta ilişkiye girdi!

ABD'nin Washington eyaletindeki bir lisede müzik öğretmeni olarak görev yapan kadın, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği için cezaevine gönderildi.

Lisede rezalet: Evli öğretmen, öğrensiyle sınıfta ilişkiye girdi!

Everett kentindeki Lynnwood Lisesi'nde koro öğretmeni olan Olivia Sondheim, tutuklanmasının üç yıl ardından sonuçlanan mahkeme tarafından bir yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeyi yöneten Yargıç Linda Krese, öğretmene olay sırasında 16 yaşında olan kurbanla temas kurmayı ve yaşı küçük öğrencilerle öğretmenlik yapmasını yasakladı.

Sondheim ve öğrencisi arasındaki cinsel ilişki, 9 Nisan 2016 tarihinde, kurban 16 yaşındayken gerçekleşmişti.

Mahkeme kayıtlarına göre öğrenci ve spık öğretmen arasında 5 ila 10 kez kadar ilişki gerçekleşti. Cinsel ilişkilerin sınıfta, okul gezisinde ya da çevredeki bir parkta gerçekleştiği bildirildi.

Olivia Sondheim adlı öğretmenin evliliğinin, skandal ortaya çıktıktan sonra sona erdiği belirtildi.

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