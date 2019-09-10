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HaberlerDünyaLos Angeles’ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı
10.09.2019 - 11:25| DHA

Los Angeles’ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı

ABD’nin Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye personelinden 3’ü yaralandı.

Los Angeles’ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı

Yangın, California eyaletindeki Los Angeles şehrindeki bir tekstil deposunda çıktı.

200 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

3 itfaiye erinin yoğun duman sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; deponun çatısının tamamen yandığı bildirildi.

Los Angeles’ta tekstil deposunda büyük yangın: 3 yaralı

 

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