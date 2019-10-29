Son dakika... Hariri istifa etti!

Ortadoğu'nun en karmaşık ülkeleri arasında yer alan Lübnan'da, günlerdir süren büyük protestolar Başbakan Saad el Hariri'nin istifasını getirdi.

Lübnan Başbakanı Hariri, televizyonların canlı yayınladığı açıklamasında görevini bıraktığını söyledi.

Beyrut yönetimine yakın kaynaklar, bugün sabah saatlerinde Hariri'nin istifa edebileceğini bildirmişti.

Lübnan'daki gösteriler, WhatsApp'a getirilen vergiye tepki olarak 17 Ekim'de başladı.

Hariri, protestoların artması üzerine 21 Ekim'de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini ilan etti. Söz konusu pakette, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesi, bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi maddeler vardı.

Ancak pakete rağmen göstericiler sokaklardan çekilmedi ve protestolar şiddetlenerek sürdü.