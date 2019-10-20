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20.10.2019 - 12:43 | | İHA

Lübnan’da 4 bakan istifa etti

Lübnan'da iletişim vergileri nedeniyle başlayan ve günlerdir devam eden gösterilerin şiddetini artırmasıyla Lübnan Kuvvetleri Partisi’nden 4 bakan istifa etti.

Lübnan’da 4 bakan istifa etti

Lübnan'da WhatsApp uygulaması da dahil iletişime getirilen vergi girişimleri nedeniyle başlayan gösteriler sürüyor. Başkent Beyrut’ta gerçekleştirilen gösterilerde siyasetçilerin tepkisi de dikkat çekti. Lübnan Kuvvetler Partisi'nden 4 bakan istifa ettiğini açıkladı.

Lübnan Kuvvetler Partisi'nin lideri Samir Farid Geagea açıklamasında, Lübnan'da hükümetin kritik bir durumda olduğunu belirterek ekonomik krizden kaynaklı problemlerin çözülemeyeceğinin düşünülmesinden ve hükümete olan güvenin azalmasından dolayı bakanların istifa etmeye karar verdiğini ifade etti.

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