MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaLübnan’da İsrail İHA’ları düştü
26.08.2019 - 08:28

Lübnan’da İsrail İHA’ları düştü

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 02.30 sıralarında İsrail’e ait bir keşif İHA’sının, Hizbullah’ın Beyrut’un güneyindeki Muavvad bölgesinde bulunan basın merkezi yakınına düştü.

Lübnan’da İsrail İHA’ları düştü

Hizbullah yetkilileri, insansız hava araçlarından birinin örgüte ait basın merkezlerinden birinin çatısına düştüğünü, diğerinin ise havada parçalanarak, yakınlara düştüğünü açıkladı. Olaya ilişkin açıklamasında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “İsrail’e ait İHA’ların Beyrut’un güneyinde düşmesi, Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de, örgütün yanıtının sert olacağını ifade etti. Olayın, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurduğunu açıklamasında sonra yaşanması dikkat çekti. İsrail ordusu, Cumartesi Suriye’nin başkenti Şam’da İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü hedef aldığını duyurmuştu.

Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

'Videom çekilseydi belki ben de yoktum!'

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Duyun bu çığlığı! ‘Bacağımdan oldum canımdan olmayayım’

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika... Denizli'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sıradaki Haber