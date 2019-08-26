26.08.2019 - 08:28
Lübnan’da İsrail İHA’ları düştü
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde İsrail’e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düştüğü belirtildi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 02.30 sıralarında İsrail’e ait bir keşif İHA’sının, Hizbullah’ın Beyrut’un güneyindeki Muavvad bölgesinde bulunan basın merkezi yakınına düştü.
Hizbullah yetkilileri, insansız hava araçlarından birinin örgüte ait basın merkezlerinden birinin çatısına düştüğünü, diğerinin ise havada parçalanarak, yakınlara düştüğünü açıkladı. Olaya ilişkin açıklamasında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “İsrail’e ait İHA’ların Beyrut’un güneyinde düşmesi, Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de, örgütün yanıtının sert olacağını ifade etti. Olayın, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurduğunu açıklamasında sonra yaşanması dikkat çekti. İsrail ordusu, Cumartesi Suriye’nin başkenti Şam’da İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü hedef aldığını duyurmuştu.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.