Lübnan’da İsrail İHA’ları düştü

Hizbullah yetkilileri, insansız hava araçlarından birinin örgüte ait basın merkezlerinden birinin çatısına düştüğünü, diğerinin ise havada parçalanarak, yakınlara düştüğünü açıkladı. Olaya ilişkin açıklamasında Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “İsrail’e ait İHA’ların Beyrut’un güneyinde düşmesi, Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne açıkça bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de, örgütün yanıtının sert olacağını ifade etti. Olayın, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerini vurduğunu açıklamasında sonra yaşanması dikkat çekti. İsrail ordusu, Cumartesi Suriye’nin başkenti Şam’da İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nü hedef aldığını duyurmuştu.