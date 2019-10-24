MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaLübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı
24.10.2019 - 08:47 | | AA

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Lübnan'daki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı bu ülkedeki Filistinlileri gösterilere karşı tarafsız olmaya çağırdı.

Lübnan'daki Filistinlilere 'gösterilerden uzak durun' çağrısı

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı gösterilere dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamp içinde ve dışında yaşayan Filistinlilere, Lübnan'daki gelişmelere karşı tarafsız bir tutum sergileme çağrısı yapıldı.

Filistin Ortak Kuvvetler Komutanlığı, güvenliğini sağlamak amacıyla Ayn el-Helva Mülteci kampında kurulmuştu.

Lübnan'daki 12 mülteci kampında ve diğer bölgelerde yaklaşık 400 bin Filistinli yaşıyor.

2015'TEN BU YANA EN GENİŞ ÇAPLI GÖSTERİLER

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

    Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonuİSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

    EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler?

    Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

    Şampiyon 7. bölüm fragmanı! Tansel'in yaptıkları ortaya çıkıyor...

    Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

    Son dakika... LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihi belli oldu

    Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

    Jandarma'dan sahte MİT'çi operasyonu!

    Sıradaki Haber