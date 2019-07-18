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18.07.2019 - 08:00

Maaş 155 bin TL

İngiltere’de Buckingham Sarayı’nda birinci sınıf mutfakta çalışmak üzere üst düzey şef arandığı öğrenildi.

Maaş 155 bin TL

Yayımlanan ilanda, işe alınacak şefte aranan özellikler arasında farklı dünya mutfaklarına ilgili olması da yer alıyor. İlana başvuranlar arasından seçilecek kişi, sarayda konaklayacak ve yemek masrafı olmayacak. Bununla beraber bu pozisyon için belirlenen maaşın 22 bin sterlin (155 bin TL) olduğu ifade edildi. İşe alınacak şefin en yüksek standartlarda hizmet sunması bekleniyor. -DIŞ HABERLER SERVİSİ

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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