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24.09.2019 - 19:12 | | AA

Macron'dan ABD - İran açıklaması: Önümüzdeki saatlerde...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ''Önümüzdeki saatlerde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum.'' dedi.

Macron'dan ABD - İran açıklaması: Önümüzdeki saatlerde...

BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Macron, gazetecilere ABD ve İran arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile dün görüşen ve bugün de ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek olan Macron, İran'ın nükleer ve bölgesel faaliyetleriyle balistik füze sistemini ve yaptırımlara yönelik tutumunu ele almak için masaya geri dönülmesi gerektiğini söyledi.

Macron, ''Önümüzdeki saatlerde ilerleme kaydedebileceğimizi umuyorum.'' ifadesini kullandı.

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