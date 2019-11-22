MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Macron'dan tarihe geçecek itiraf! "Hata yaptım"
22.11.2019 - 23:18 | | AA

Son dakika: Macron'dan tarihe geçecek itiraf! "Hata yaptım"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin başlamasına neden olan akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti.

Son dakika: Macron'dan tarihe geçecek itiraf! "Hata yaptım"

 

Macron, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, işe gitmek için araçlarını kullanan alt ve orta gelirli insanların ekonomik olarak güçlenmesi için geçen yıl adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Geçen yıl akaryakıta zam yaparak hatalı davrandıklarını vurgulayan Macron, akaryakıta zam yaparken bir geçiş süreci inşa etmeleri gerektiğini ifade etti.

Macron, sarı yeleklilerin eylemlerine bir yıl önce katılanlarla bugün sokağa çıkanların aynı kişiler olmadığına inandığını söyledi.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlamıştı.

Macron ve hükümet, sarı yeleklilerin taleplerine yanıt olarak bazı ekonomik tavizlerde bulunsa da bu onları tatmin etmedi.

Hükümetin paylaştığı son verilere göre, gösterilerde 4 bin 245 kişi yaralandı, 12 bin 107 kişi gözaltına alındı ve 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

22 Kasım 2019 Haftanın Özeti22 Kasım 2019 Haftanın Özeti
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

Sevgili Geçmiş 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sırlar bir bir açığa çıkıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasında ara karar

Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek?

Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama

Sıradaki Haber