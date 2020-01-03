‘Madam’ İsrail’de saklanıyor

Zenginleri tanıyor

ABD’de seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla ve çocuk istismarıyla suçlanan, 10 Ağustos’ta cezaevindeki hücrede ölü bulunan iş adamı Jeffrey Epstein’in (66) seks trafiğini yöneten Ghislaine Maxwell’in (58) İsrail’de gizlendiği iddia edildi. Yayımlanan bir belgeye göre, ‘Madam’ lakaplı Maxwell, zengin ve güçlü kişiler hakkında sahip olduğu bilgiler nedeniyle İsrail’de üst düzey güvenlikli bir evde ABD polis teşkilatı FBI’dan gizleniyor. Epstein’in geçen yıl gözaltına alınmasının ardından ortadan kaybolan Maxwell’in edindiği ‘gizli’ bilgiler sayesinde yabancı devletler tarafından bir ‘hazine’ olarak görüldüğü belirtildi.

Özel bilgiye sahip

Daha önce Epstein’in zengin ve güçlü kişilere şantaj yapmak için seks kayıtlarına sahip olduğu söylenmişti. Maxwell’in de benzer yöntemlerle edindiği önemli bilgileri, istihbarat servislerine koz olarak kullandığı iddia edildi. Bu nedenle FBI’ın soruşturmasında yer alan Maxwell’in İsrail gizli servisi MOSSAD’ın ajanlarından birinin kızı olduğu da iddialar arasında. Bir kaynak, Jeffrey Epstein aracılığıyla 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiası nedeniyle kraliyet görevlerinden çekilen İngiltere Prensi Andrew’in de adının aklanması için Ghislaine Maxwell’den yardım istediğini söyledi.