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12.09.2019 - 07:50| DIŞ HABERLER SERVİSİ

Mahkeme: Johnson’ın kararı hukuksuz!

İskoçya’daki Temyiz Mahkemesi Başbakan Johnson’ın tartışma yaratan parlamentoyu tatil etme kararını yasalara aykırı buldu. Kararın Yüksek Mahkeme’ye götürülmesi bekleniyor.

Mahkeme: Johnson’ın kararı hukuksuz!

İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın tartışma yaratan adımları bir engelle daha karşılaştı. İskoçya’da Temyiz Mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın parlamentoyu tatil etme kararının yasaya aykırı olduğuna hükmetti. Başbakan Johnson parlamentoyu 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil etme kararı almış, buna göre parlamento pazartesi günü son oturumunu yapmıştı. Brexit konusunda çok kritik bir dönemde parlamentonun tatil edilmesi büyük tepkilere yol açmış, muhalefet bu kararın Brexit konusunda parlamentonun adım atmasını engellemek adına alındığını savunmuştu.

Edinburgh’da dün yapılan duruşmada Temyiz Mahkemesi Johnson’ın parlamentoyu tatil etmesinin yasalara aykırı olduğuna oy birliğiyle karar verdi. İskoçya’nın en yüksek mahkemesinde üç yargıçtan oluşan heyet, hukuk dışılık iddiasının yerinde olduğuna karar verdi. Yargıçlar, Başbakan Johnson’un kararı “Parlamentoyu engelleme gibi uygunsuz bir amaçla” aldığı konusunda birleşti ve kararda parlamemtonun askıya alınmasının ‘yok hükmünde’ olduğu da ifade edildi.

Meclis ‘hemen toplansın’

İskoçya’da bir başka mahkeme geçen hafta yapılan duruşmada Johnson’ın kararını “yasal” bulmuş, davacılar kararı temyize taşımıştı. Yaklaşık 70 milletvekili, lord ve sivil toplum temsilcisinin açtığı davada hakim, Johnson’ın kararının hukuki değil, siyasi olduğuna hükmetmiş ve mahkemenin yargılama alanına girmediğini kaydetmişti. Temyiz Mahkemesi’nin dünkü kararının ardından davanın Londra’daki Anayasa Mahkemesi’ne taşınması bekleniyor. Zira mahkemenin yürütmeyi durdurma yetkisi bulunmuyor. Bu durumda İskoçya mahkemesinin Parlamentonun kapatılması kararını hukuka aykırı bulmasının somut nasıl bir sonuç doğuracağı konusunda belirsizlikler var.

Başbakanlıktan bir yetkili, karardan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını ve kararı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. İşçi Partisi’nden yetkililer ise parlamentonun mahkeme kararının ardından derhal yeniden toplanması gerektiğini savundu.

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