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16.08.2019 - 00:58| AA

Mahmud Abbas, Boris Johnson ile telefonda görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Mahmud Abbas, Boris Johnson ile telefonda görüştü

 

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, Abbas'ın uluslararası kurallar uyarınca ülkesinin barışı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verdiği desteğe övgüde bulunduğuna dikkat çekildi.

Johnson ise İngiltere’nin iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan ev yıkım politikasını kınadığı kaydedildi.

Tunceli'de cinnetTunceli'nin Hozat ilçesinde cinnet getiren bir kişi, av tüfeği ile 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.
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