Mahsur kalan İranlı şöför için para toplanıp, yeni TIR alındı

Polonya'da, aracının bozulması sonucu ülkede mahsur kalan İranlı bir TIR şöförünün yeni bir araç alabilmesi için yaklaşık 250 bin zloty, yaklaşık 400 bin TL para toplandı.

Fardin Kazemi, Polonya'ya kuru üzüm götürmüştü ve Çek Cumhuriyeti'ne devam edip, oradan İran'a götüreceği yükü alacaktı.

Kazemi'nin bozulan aracını tamir ettirecek parası kalmayınca, aracında yatması gerekti. Kazemi "Polonya halkı bana melek gibi davrandı" dedi.

İran'ın kuzeybatısınaki Khoy'da yaşıyan Kazemi, 25 yıldan uzun süredir Avrupa'ya çalışıyordu.

Ancak Kazemi'nin ülkesine yeni aracıyla dönebilmesi için, İranlı makamlarda ithal izni ve İran'ın belirli AB ürünlerine koyduğu ambargolardan muaf tutulması gerekecek.

İnternette kampanya

Fardin Kazemi'nin sorunları, 30 yıllık TIR'nın Katowice kentinin kuzeyindeki Kozieglowy kasabası yakınlarında 3 Aralık'ta bozulmasıyla başladı.

Polonyalı kamyon şöförleri, internet üzerinden aracın tamiri ve İranlı meslektaşlarına gıda ve kalacak yer parası için kampanya başlattı

100 bin zlotylik ilk hedefe 24 saat içinde ulaşıldı ve hala bağışlar gelirken, toplam şu anda bunun iki katını da aştı.

Kazemi'nin eski aracını tamir etmenin, ekonomik açıdan anlamlı olmayacağı belirlenince, yeni bir araç alınmasına karar verildi.

İran yasalarına göre, ülkeye üç yaşından büyük araç ithal edilemiyor, bu nedenle Polonyalı şöförler Kazemi'nin TIR dorsesini çekmeye uygun, ikinci el 2017 model, DAF XF 106 model bir TIR almaya karar verdi.

Ancak İran'ın bazı AB mallarına koyduğu ambargo nedeniyle araç İran'a götürülemeyebilir. Şimdi Kazemi'nin bundan muaf olabilmesi için uğraş veriliyor.

Kazemi "27 yıldır Avrupa'yı dolaşıyorum. Şu ana dek Polonyalıları daha iyi tanıma fırsatım olmamıştı ama bana karşı hep iyi davranmışlardır. Şimdi harika insanlar olduklarını görüyorum. Kaygılandırmamak için anneme olanı, biteni anlatmadım. Sadece işteyim sanıyor" dedi.

Kaynak: BBC Türkçe