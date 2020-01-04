Mahsur kalanları donanma kurtardı

Yangın nedeniyle kara yolundan ulaşılamayan sahildeki kişilere Avustralya Deniz Kuvvetleri ulaştı. Donanmaya ait “MV Sycamore” ve “HMAS Choules” gemileri tahliyeyi gerçekleştirirken 28 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bu operasyon, Avustralya tarihinin en büyük deniz tahliyelerinden biri oldu. Yangınlarda, 16’sı Yeni Güney Galler, 2’si Victoria ve 2’si Güney Avustralya eyaletinde olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.









Zarar 600 milyon dolar



Komutan Scott Houlihan, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesiyle hafta başında yaklaşık 3 bini turist 4 bin civarında kişinin sahil, rıhtım ve teknelere sığındığı Mallacoota’da, dün gece itibarıyla 963 kişinin donanma gemileriyle tahliye edilmek için kayıt yaptırdığını ifade etti.









Yerel basında çıkan haberlerde, tahliye edilenlerin 16 saatlik deniz yolculuğuyla Victoria eyaletinin Port Welshpool kasabasına götürüleceği bildirildi. Öte yandan 1300 evin yangından kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle toplam 600 milyon dolarlık sigorta zararının ortaya çıktığı açıklandı.