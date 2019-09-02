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HaberlerDünyaMali'de 3 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var
02.09.2019 - 11:53| İHA

Mali'de 3 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var

Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de 3 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var

Mali'nin başkenti Bamako'da inşaat halindeki 3 katlı bir bina çöktü. Mali Güvenlik ve Sivil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Binanın dün yerel saatle sabah 04.00 sularında çöktüğü ve arama kurtarma çalışmalarının gün boyu devam ettiği kaydedildi. Binanın çökme nedeninin henüz tespit edilemediği aktarılırken, ülkede kötü ve izinsiz inşa edilmiş binalar sık sık çöküyor.

Korkulan oldu! Kara haber geldi...Uçaklar havalandı, kaydedilen görüntüler tüyler ürperticiydi. Yeryüzüyle teması ölüm getirdi, ABD'de yüz binlerce insan evini tek ediyor.
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