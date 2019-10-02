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02.10.2019 - 08:56 | | AA

Mali'de ordu karargahlarına saldırı

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda iki sivilden başka 25 asker hayatını kaybetti. Dört askerin yaralandığı saldırılarda 60'a yakın asker kayboldu. Çatışmada 15 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Mali'de ordu karargahlarına saldırı

Mali'nin orta kesimlerinde yer alan Mopti bölgesinde iki ordu karargahına düzenlenen saldırılarda iki sivilden başka 25 askerin de öldüğü, 60'ya yakın askerin kaybolduğu bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, önceki gece Boulkessi'de askeri kamp ve Mondoro'daki garnizona yapılan silahlı saldırılarda ölü sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, kaza kurşunuyla ölen 2 sivilden başka 25 askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı, 60'a yakın askerin ise kaybolduğu ifade edildi.

Askerlerin karşılık vermesiyle 15 saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Saldırıya uğrayan karargahlar birbirine 150 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

İstanbul'da tek teker terörüİstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker üzerinde seyrederek trafik güvenliğini hiçe sayan magandalar kameralara yansıdı.
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