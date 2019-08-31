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31.08.2019 - 21:32| AA - İHA

Marketten dönen eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten dönen eşini ve yanındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Yalova'da yakalandı.

Marketten dönen eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü! Yakalandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşi Melike Baştürk (42) ve yanındaki Salih Durmuş'u (49) silahla vurarak öldürdüğü belirtilen şüpheli N.B'nin (49) kentteki evini takibe aldı.

EVİNE GİRERKEN GÖZALTINA ALINDI

Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alınan N.B. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Baştürk'ün işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çorlu'ya gönderileceği öğrenildi.

Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

"PİŞMAN DEĞİLİM YİNE OLSA YİNE YAPARIM"

Marketten dönen eşini ve yanındaki kişiyi öldürmüştü Yakalandı


Cinayet zanlısı N.B emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti. Emniyet’ten çıkartıldığı esnada basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise N.B, “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım. Tonyalıların namusunu temizledim” diye cevap verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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