Maske yasağı geri tepti!

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde yönetimin cuma günü getirdiği maske yasağının ardından protestolar şiddetlenerek devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır süren protestolar pazar günü de sürdü. Dün eylemlerin en şiddetli günlerinden biri yaşandı. Yağışlı havaya rağmen Hong Kong’un sokaklarını dolduran çoğunluğu maskeli on binlerce kişi, “Maske giymek suç değildir” sloganları eşliğinde yürüdü. Polis bazı noktalarda göstericileri göz yaşartıcı gazla dağıtmaya çalışırken, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı. Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, protestolar sırasında yasa dışı ve yasal toplanmalarda maske giyilmesine bir yıl hapis ve para cezası getiren yasağı ihlal ettiği için çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Başvuru reddedildi

Eylemler nedeniyle çok sayıda alışveriş merkezi kapılarını açmadı. Protestocular bazı caddelere barikat kurarken, birçok mağazaya zarar verdi. Güvenlik görevlileri civarda yaşayan vatandaşlara evlerini terk etmemeleri ve pencerelerini kapatmaları konusunda sesli uyarı anonsu yaptı.

Öte yandan Hong Kong Yüksek Mahkemesi, maske yasağını engellenmesine yönelik bir başvuruyu dün reddetti. Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin’e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuz ayında tasarının “öldüğünü” açıklamıştı. Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların “ayaklanma” olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Taksici eylemcilerin arasına daldı

Hong Kongda düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor. Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.