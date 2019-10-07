McGurk'ten Trump'a yaylım ateş: Genelkurmay Başkanı değil!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa eden eski DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, Fırat'ın doğusundaki son gelişmeler karşısında büyük şok yaşadı.

"Donald Trump bir Genelkurmay Başkanı değil. Bilgisi sahibi olmadan veya danışmadan düşüncesizce kararlar veriyor" diyen McGurk, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da hedef aldı.

ABD'nin YPG ve PKK'lı teröristleri yüz üstü bırakmasına öfkelenen Brett McGurk, Trump'ın yapılan anlaşmadan bilgi sahibi olup olmadığını sordu.

McGurk, Aralık 2018'de Başkan Trump'ın çekilme kararını ilan etmesinin ardından koltuğunu bırakmıştı. Çekilme kararını "Suriye politikasının 180 derece değişimi" olarak değerlendiren diplomat, YPG'li teröristlerle verdiği birçok görüntü nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Trump ise, Twitter hesabından istifa kararıyla alay etmişti: "Kim olduğunu bilmediğim Brett McGurk, Başkan Obama tarafından 2015'te atanmıştı. Şubat ayında zaten görevinden ayrılması gerekiyordu ama o ayrılıktan önce istifa etti. Şovmen? Yalan Haberciler olay bile olmayan bu durumu büyütüyor."

ABD askerleri Suriye'de ilk kez 2015 sonbaharında devreye sokuldu. Dönemin başkanı Barack Obama, özel kuvvetlere bağlı küçük bir birimi, terör örgütü DEAŞ'ya karşı bölgeye gönderdi. Devam eden yıllar içinde sahadaki ABD askeri varlığı arttı, bugün halihazırda yüzlerce asker bölgede.

Üç yıldan biraz fazla süre içinde, ülkenin kuzey doğusunda bir yay ekseninde, askeri üsler ve küçük havaalanları kuruldu.