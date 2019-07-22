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HaberlerDünyaMeksika ve ABD ortak operasyon için anlaştı!
22.07.2019 - 22:07| AA

Meksika ve ABD ortak operasyon için anlaştı!

Meksika hükümeti, ABD ile iki ülke sınırındaki silah kaçakçılığı ile mücadele için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Meksika ve ABD ortak operasyon için anlaştı!

 

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, bu yıl sınırda tespit edilen yasa dışı silahların sayısında görülen artışın ardından ABD yönetimi ile silah kaçakçılığıyla mücadelede ortak operasyon yürütmek konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Meksika ordusunun, sınırdaki Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo, Reynosa ve Matamoros kentlerinde silah kaçakçılığıyla mücadele operasyonları başlatmak için ABD makamlarıyla koordinasyon içinde olacağını ifade eden Ebrard, Amerikan makamlarının da ABD tarafındaki ilgili şehirlerde kaçakçılığa karşı sert önlemler alarak iş birliği yapacağını bildirdi.

Meksika'da bu yıl şimdiye kadar ele geçirilen otomatik silahların sayısında yüzde 122 artış olduğu kaydedildi.

Ülkede polis tarafından ele geçirilen yasa dışı silahların çoğunun ABD'den geldiği ifade ediliyor.

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