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18.12.2019 - 13:02 | | AA

Meksika yine kan gölü

Silahlı saldırganlar otoyolda polisle çatışmaya girdi, biri polis sekiz can kaybı var.

Meksika yine kan gölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde çıkan silahlı çatışmada biri polis 8 kişi öldü.

Ulusal Muhafız Teşkilatından yapılan açıklamada, Irapuato kenti yakınlarında bir otoyolda silahlı kişilerin güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir polisin yaşamını yitirdiği, 7 silahlı saldırganın öldürüldüğü bildirildi.

Çatışmada bir polis memurunun da yaralandığı bilgisini paylaşan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Guanajuato eyaletinde ocak-kasım döneminde 3 bin 211 cinayet işlendiği belirtildi.

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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