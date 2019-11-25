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25.11.2019 - 23:35 | | AA

Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Meksika'da yıl başından bu yana uyuşturucu kartellerine karşı düzenlenen operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Meksika'da 133 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

 

Ulusal Savunma Sekreteryasının internet sitesinde yer alan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Ulusal Muhafız Birlikleri ve yerel polisin, ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silaha el koyduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda, 2 bin 195 hafif, 2 bin 954 uzun namlulu silah, 305 el bombası ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Örgüt üyelerine ait, 8 bin 65 araç, farklı tipte uçaklar ile çok sayıda gemiye de el konulan operasyonlarda, 8 bin 691 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, şiddet kullanmadan ve insan haklarını gözeterek, kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

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