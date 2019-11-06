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06.11.2019 - 20:20 | | AA

Meksika'da 9 Amerikalının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Meksika’da 9 ABD vatandaşının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika'da 9 Amerikalının öldürülmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

 

Associated Press ajansının haberine göre, Meksika'nın kuzeyinde yer alan Sonora eyaletinde 9 Amerikan vatandaşının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen bir kişi gözaltına alındı.

Sonora eyaletinden yapılan açıklamada, şüphelinin, ABD’nin Arizona eyaleti sınırında bulunan Agua Prieta şehrinde, 2 kişiyi bir otomobilde ağızları bağlı halde rehin tutarken ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelinin, kurşun geçirmez bir otomobilde çok sayıda mermi ve 4 tüfek bulundurduğu kaydedildi.

Sonora eyaletinde, pazartesi düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

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