MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaMeksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu
25.07.2019 - 00:01| AA

Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu.

Meksika'da bir evin bahçesinde 21 ceset bulundu

Jalisco Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara kenti yakınlarında bir evin bahçesinde yapılan arama sırasında gömülü halde 21 cesedin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Jalisco ve Sonora eyaletlerinde nisan ayında gizli mezarlarda 45 ceset bulunmuştu.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği açıklanmıştı.

 

Antalya'da 'Huzur Akdeniz' uygulamasıAntalya’da bin 400 personelle havadan, karadan ve denizden geniş kapsamlı ‘Huzur Akdeniz-5’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından ruhsatsız tüfek, tabanca, çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde çıktı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manisa'da korkunç olay! Canına kıydı

Manisa'da korkunç olay! Canına kıydı

İzmir'de vahşet: Darp edip, pompalı ile vurduktan sonra bıçakladılar

İzmir'de vahşet: Darp edip, pompalı ile vurduktan sonra bıçakladılar

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

O ilçemizde korkutan deprem

O ilçemizde korkutan deprem

Sıradaki Haber