02.12.2019 - 20:50 | | AA
Meksika'da bir ton uyuşturucu ele geçirildi
Latin Amerika ülkesi Meksika'da, bir ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yerel basında çıkan habere göre, güvenlik güçleri, Meksika Körfezi kıyısındaki Tabasco eyaletinde durdurdukları bir kamyonda, gama ışınıyla tarama yapan sensörlerle gerçekleştirdikleri kontrolde yükte bazı anormallikler tespit etti.
Bunun üzerine araçta arama yapan güvenlik güçleri, 1153 paket halinde yaklaşık bir ton kokain ele geçirdi.
Olayla ilgili sürücü tutuklandı.
Meksika Ulusal Savunma Sekreteryası'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında ülkenin çeşitli bölgelerinde suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 133 ton uyuşturucu madde ve binlerce silah ele geçirildiği belirtilmişti.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.