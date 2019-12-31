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31.12.2019 - 20:50 | | AA

Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı

Meksika'da yıl başından bu yana 276 insan tacirinin yakalandığı açıklandı.

Meksika'da bu yıl 276 insan taciri yakalandı

 

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) tarafından yayımlanan raporda, Orta Amerika ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan "şiddet ve yoksulluk" gibi nedenlerle yola çıkan göçmenleri ABD'ye götürme vaadiyle kandıran 276 insan tacirinin, düzelenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.

Raporda, yakalanan kişilerin adli makamlara teslim edildiği ve insan tacirlerine karşı güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İnsan tacirlerinin göçmenleri yük kamyonlarıyla, turist otobüsleriyle ve şişme botlarla kaçırdığının da altı çizildi.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Amorti çıkan numaralar2019 bitti 2020'ye sayılı saatler kaldı. Bugün en çok gündem olan konu elbette Milli Piyango 2020 Yılbaşı Özel çekilişiydi. Milyonlarca bilet satılırken çekiliş saati deyim yerindeyse iple çekildi.
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