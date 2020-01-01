MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Meksika'da mahkumlar kavga etti! 16 ölü
ABONE OL
01.01.2020 - 22:30 | | AA

Meksika'da mahkumlar kavga etti! 16 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 16 mahkum öldü. Mahkumların silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdığı cezaevindeki kavgada güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadı.

Meksika'da mahkumlar kavga etti! 16 ölü

 

Ülke basınındaki haberlere göre Zacatecas eyaletindeki Cieneguillas hapishanesinde mahkumlar ateşli silah, bıçak ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.

Yaklaşık 3 saat sonra durumun kontrol altına alındığı cezaevindeki kavgada mahkumlardan 16'sı öldü, 5'i yaralandı.

Yerel basına bilgi veren eyaletteki güvenlik sorumlusu Ismael Camberos Hernandez, olayda güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Cezaevinde daha önceki denetimlerde herhangi bir silah bulunmadığını vurgulayan Hernandez, kavganın ardından yapılan aramada 4 silah, 9 cep telefonu, 17 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Silah, cep telefonu ve uyuşturucunun ziyaretçiler tarafından getirilmiş olabileceğine dikkati çeken Hernandez, mahkumların tamamının ateşli silahla ölmediğini, bazılarının bıçak ve sert isim darbeleriyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Pamukkale, yeni yılın ilk gününde ziyaretçilerini ağırladıDenizli'de yerli ve yabancı turistler, yeni yılın ilk gününde "beyaz cennet" Pamukkale'yi ziyaret ederek antik kentteki tarihi ve doğal güzellikleri izlemenin keyfini yaşadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın

Arnavutköy'de kumaş fabrikasında korkutan yangın

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Resmen değişti, milyonları ilgilendiriyor, yarından itibaren...

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Kalp krizi riski kimlerde fazla?

Sıradaki Haber