26.10.2019 - 12:20 | | AA
Meksika'da ölümcül orman yangınları
Pasifik kıyısındaki kentlerde yükselen alevler en az üç can kaybına yol açtı, tahliye edilen evlerin sayısı 1500'ü aştı. Bölgede okullar tatil.
Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Baja California eyaletinde çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sivil Savunma Kurumu, Tecate, Tijuana kentleri yakınlarında ve Rosarito ile Ensenada kentleri arasındaki bölgede çıkan yangınlarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yangınlar nedeniyle çevrede yaşayan bin 645 kişi evlerinden tahliye edilirken, Tijuana, Tecate ve Rosarito kentlerinde okullar tatil edildi.
Yetkililer yangınların iç bölgelerden denize doğru esen Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle yayıldığını kaydetti.
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