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HaberlerDünyaMeksika'da restorana saldıran iki kişiyi vali eşinin korumaları öldürdü
01.08.2019 - 10:46| AA

Meksika'da restorana saldıran iki kişiyi vali eşinin korumaları öldürdü

Yeryüzünün en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da, saldırganlar vali eşini bir alışveriş merkezindeki restorana girip ateş açan saldırganlar vuruldu.

Meksika'da restorana saldıran iki kişiyi vali eşinin korumaları öldürdü

Meksika'da silahlı iki kişinin, Nayarit eyaleti valisinin eşinin korumaları tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nayarit eyaleti hükümetinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, valinin eşi Maria Luisa Aguirre de Echevarria'nın, Jalisco eyaletinde bir alışveriş merkezindeki restoranda bulunduğu sırada saldırganların içeri girerek bir müşteriye ateş etmeye başladığı bildirildi.

Aguirre'nin korumalarının ateş ettiği silahlı kişilerin öldüğü belirtilen açıklamada, saldırganların hedefinin valinin eşi olmadığı kaydedildi.

Olayda Aguirre yara almadı.

Saldırı sırasında Aguirre'nin yanında iki çocuğunun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Jalisco Valisi Enrique Alfaro, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, biri koruma altı kişinin yaralandığı olayın eyalet savcılığı tarafından soruşturulduğunu belirtti.

Savcılık ofisinden, ilk bulguların, restorandaki silahlı saldırının nedeninin, suç grupları arasındaki anlaşmazlık olduğu ifade edildi.

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.
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