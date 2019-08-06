Menopozdan sonra da anne olunabilecek

İngiltere’deki tüp bebek uzmanları, menopozu 20 yıla kadar geciktiren bir tıbbi teknik geliştirdi. 6 bin sterline (yaklaşık 41 bin TL) mâl olan işlem, 35 yaşa kadar tüm kadınlara uygulanabilecek. Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiliz basınında çıkan haberlere göre, 30 dakikalık işlem sayesinde kadınlar 60’lı yaşlarında bile bebek sahibi olabilecek. 22-36 yaş arası 9 kadında bu yöntemin uygulandığı öğrenildi. Kadının Yönteme göre, yumurtalıklardan bir parça alınıyor. Yumurtalık dokusu -150 derecede donduruluyor ve kadın menopoza girene kadar saklanıyor. Menopoz gerçekleştiğinde ise bu parça eritiliyor ve tekrar yerine naklediliyor. Böylece yumurtalıklara yerleştirilen parça, hormonların tekrar oluşmasını sağlıyor ve menopozu geciktiriyor.

‘Devrim niteliğinde’

İngiliz Prof. Simon Fishel, genç kadınların yumurtalık dokusunu dondurarak menopoz çağına geldiklerinde nakletmesini içeren teknik sayesinde menopozu geciktireceğini ve dolayısıyla çocuk sahibi olmalarının önünü açacağını iddia etti. Birmingham kentinde klinik yöneten Fishel, dünyada ilk olduğunu söylediği teknik yumurta dokusunun eksi 150 derecede dondurulup bir bankada saklanmasını ve menopoza giren kadına nakledilmesini içeriyor. Bu sayede, hormonların yeniden çalışmasını sağlayarak kadının biyolojik saatiyle oynayıp menopozu geciktirdiğini belirten Fishel, “Menopoz çocuk sahibi olmanın önünde engel oluşturmayacak” dedi.

Dr. Fishel, yumurta dokularını dondurma işlemi için yaş sınırının 35 olduğunu belirterek, yöntemin, erken yaşta menopoza girerek çocuk sahibi olamayan veya kariyer hedefleri nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlara hitap ettiğinin altını çizdi. Kızlarından birinin 22 yaşında olduğunu söyleyen Fishel, 25-30 yaşında geldiğinde ona doğum günü hediyesi olarak yumurta dokusunu dondurmayı teklif edeceğini söyledi.

Bu yöntemin uygulayan Dixie-Louise Dexter, hayatını değiştiğini söylüyor.