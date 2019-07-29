Mesajları yine olay oldu!

Cummings’in temsil ettiği bölgeyi aşağılayan Trump, “Amerika’nın en kötü idare edilen ve en tehlikeli bölgesi” nitelemesi yaptı. Güney sınırında kaçak göçmenleri kötü ve kirli koşullarda alıkoyan polisi ağır şekilde eleştiren Cummings hakkında “vahşi kabadayı” sıfatını da kullanan Trump, “Kongre üyelerinin geçen hafta yaptığı ziyaretten de kanıtlanabileceği üzere sınır bölgesi temiz, verimli ve iyi idare ediliyor” diye devam etti. Trump mesajında, “Eğer Baltimore’da daha fazla zaman geçirseydi, belki bu çok tehlikeli ve pislik içindeki yeri temizlemeye yardımcı olabilirdi” diye de ekledi.

Trump yönetimi üyeleri aleyhinde bir dizi soruşturmaya liderlik eden Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Başkanı Elijah Cummings de, yine Twitter üzerinden cevap verdi ve “Sayın Başkan, ben seçim bölgesindeki evime her gün gidiyorum. Her sabah kalkıp komşularım için mücadele veriyorum. Yürütme organını denetlemek benim anayasal görevim. Ancak seçmenlerim için mücadele etmek benim vicdani görevim” diye yazdı.