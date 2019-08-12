Mescid-i Aksa’da büyük gerilim

Olayın Filistinlilerin, bir grup Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya girişini engellemek istemesi üzerine başladığı belirtildi.

Bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterdi. Filistinliler, polisin sebepsiz yere Aksa yerleşkesine girdiğini dile getirirken İsrail polisi, çatışmanın Müslümanların kendilerine çeşitli nesneler fırlatmasından sonra başladığını iddia etti. İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığı ifade edildi.