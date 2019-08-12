MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaMescid-i Aksa’da büyük gerilim
12.08.2019 - 07:57

Mescid-i Aksa’da büyük gerilim

İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti. Polis, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı. En az 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mescid-i Aksa’da büyük gerilim

Olayın Filistinlilerin, bir grup Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya girişini engellemek istemesi üzerine başladığı belirtildi.

Bayram namazı sonrası Harem-i Şerif’in batı yakasındaki El-Meğaribe Kapısı’nda toplanan yüzlerce Filistinli, İsrail polisinden Yahudilere kapıyı açmamasını istedi. Filistinliler tekbir ve sloganlarla İsrail polisine tepki gösterdi. Filistinliler, polisin sebepsiz yere Aksa yerleşkesine girdiğini dile getirirken İsrail polisi, çatışmanın Müslümanların kendilerine çeşitli nesneler fırlatmasından sonra başladığını iddia etti. İsrail polisinin birçok Filistinliyi gözaltına aldığını, Harem-i Şerif’i boşaltmaya çalıştığını ve kapılarını kapattığı ifade edildi.

Önce çarptı sonra lastiği patlak otomobiliyle hastaneye götürdü!Sivas’ta otomobiliyle seyir halindeyken bir anda karşısına çıkan bisikletli çocuğa çarpan sürücü, yaralı çocuğu lastiği patlak otomobiliyle hastaneye yetiştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Kaçan boğa şehri birbirine kattı!

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Son depremler! (12 Ağustos) Türkiye'de son depremler nerelerde oldu?

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Müşterileri rahatsız edince yaka paça gözaltına alındı!

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Bolu'da feci kaza! Aralarında bir de bebek var

Sıradaki Haber