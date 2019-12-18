Resulayn’da bomba yüklü araç patladı: 3 ölü

Suriye'nin Resulayn ilçesinin batısındaki Mabruka beldesinde bir restoranın yanında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı." denildi.