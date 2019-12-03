Mısır'da 3 yılda 1322 kiliseye ruhsat verildi

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbulli başkanlığında toplanan "Kiliselerin Yasallaştırılması Komisyonu", 87 kilise ve kiliseye ait binaya daha ruhsat verdi.

Açıklamada komisyonun faaliyetlerine başladığı Ocak 2017'den bu yana toplam 1322 kiliseye ruhsat verilerek binaların yasal hale getirildiği kaydedildi.

Mısır'da 2016'da kabul edilen yasanın ardından, ülke genelinde Ortodoks, Katolik ve Protestan mezheplerine ait 3 bin 730 kilise ve bunlara ait binalar için imar affı başvurusunda bulunulmuştu.

Resmi verilere göre, 104 milyon kişinin yaşadığı Mısır'da nüfusun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Ortodoks Kilisesi ise ülkede çoğunluğu Ortodoks 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor.