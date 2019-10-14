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14.10.2019 - 11:28 | | İHA

Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi Mar Girgis Kilisesi'nde yangın çıktı.

Mısır'daki tarihi kilise alev alev yandı

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Helvan bölgesinde bulunan tarihi ahşap Mar Girgis Kilisesi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracı ve 4 ambulans sevk edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın söndürülürken herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakan Akar: YPG cezaevindeki DEAŞ'lıları kaçırdıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Resulayn ve Tel Abyad kontrolümüz altında. Bölgemizdeki tek DEAŞ hapishanesinin boşaltıldığını gördük" dedi.
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