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18.07.2019 - 21:15| AA

Mısır'dan tarihi adım! ilk kez gönderdiler...

Mısır yönetimi bu yıl ilk kez kutsal topraklarda Mısırlı hacı adaylarına yardım etmeleri için kadın vaizler görevlendirdi.

Mısır'dan tarihi adım! ilk kez gönderdiler...

 

Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 erkek vaizin yanı sıra bu sene kutsal topraklarda görev yapmak üzere 9 vaize görevlendirilerek, Suudi Arabistan’a gönderildi.

Açıklamada, vaizelerin ilk kez Mısırlı hacı adaylarına vaaz ve irşat görevi için kutsal topraklara gönderildiğine dikkat çekildi.

Mısır hava yolu şirketi Egypt Air yönetimi, ilk hac kafilesini taşıyan yolcu uçağının kutsal topraklara gitmek üzere bugün havalandığını duyurdu.

Egypt Air yetkilileri, bu sene 70 bin hacı adayı için 350 sefer düzenleneceğini daha önce açıklamıştı.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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