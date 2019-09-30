Mitag Tayfunu yaklaşıyor

Tayvan'da yaklaşan Mitag Tayfunu nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği, okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
Tayvan'ın Merkez Haber Ajansının (CNA) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki kentlerde Mitag Tayfunu'nun getirdiği güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağışlar nedeniyle okullarda eğitime ara verilirken, resmi daireler kapatıldı.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Yaklaşık 165 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan tayfun nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi.
Meteoroloji yetkilileri, tayfunun halen saatte 27 kilometre hızla Çin'e doğru ilerlediğini duyurdu.
Adayı 2009'da vuran Morakot tayfununda, çoğunluğu sellerin yol açtığı toprak kaymalarında 700'e yakın kişi yaşamını yitirmişti.