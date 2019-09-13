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13.09.2019 - 13:37 | | AA

Mitingde izdiham faciaya yol açtı

Mozambik lideri Nyusi'nin stadyumdaki mitinginde kalabalık birbirini ezdi, en az 10 can kaybının olduğu ülkede 100'e yakın yaralı hastanelere taşındı.

Mitingde izdiham faciaya yol açtı

Mozambik'in Nampula bölgesinde iktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) düzenlediği mitingde meydana gelen izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti, 98 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nampula Merkez Hastanesi Direktörü Cachimo Molina, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidardaki FRELIMO partisinden Devlet Başkanı Filipe Nyusi'nin stadyumda düzenlediği mitingde izdiham meydana geldiğini belirtti.

Molina, mitingde kalabalığın bir kapıdan geçmeye çalıştığı sırada gerçekleşen izdihamda, 10 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Ayrıca Molina, olayda 98 kişinin yaralandığını aktardı.

İçişleri Bakanı Basilio Monteiro olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

15 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Devlet Başkanı Nyusi ikinci dönem için yarışıyor.

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