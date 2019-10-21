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HaberlerDünyaModacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!
21.10.2019 - 12:34 | | DHA

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.

Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!

Tuğçe için ABD'de '"Kayıp aranıyor ' ilanları asılmıştı. En son Venice Beach'te görülen Tuğçe'nin ailesi ve arkadaşları, Los Angeles polisi ve Türk başkonsolosluğu'ndan yardım istemişti. Los Angeleste Panacea isimli bir moda danışmanlığı şirketinin sahibi olan Taş, daha önce İstanbuldaki ünlü mağazaların satın alma bölümlerinde çalışmıştı. Nişantaşı Işık Lisesi mezunu olan genç kadın, Ağustos ayında Nevada eyaletinde her yıl yapılan Burning Man festivaline katılmış ve fotoğraflarını Instagramdan paylaşmıştı.

Modacı Tuğçe için ABDde kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Tuğçe Taş'ın kardeşi Tuğberk Taş, ablasının arandığını öğrenerek annesine telefonla ulaştığını, iyi olduğunu söylediğini belirterek, "Biz konunun bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk" dedi. Tuğberk Taş, şöyle konuştu:

"Biz Tuğçe'den 1 haftadır haber alamıyorduk. Telefonuna ulaşamıyorduk, mesajlar atıyorduk gitmiyordu, telefonu kaybolmuş aslında. Çok da büyütülecek bir durum değil. Sonrasında çok korkulacak bir şey olmadığını öğrendik. Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyacı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık. Annem deTuğçe'nin yanına gitti şu an durumu iyi, her şey yolunda. Sabah da görüştüm kendisiyle, herhangi bir şeyi yok. Kendisine telefon da aldık. Merak edilecek bir durum yok" dedi.

    Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.
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