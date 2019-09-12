Molise nerede? Molise İtalya'nın hangi bölgesinde yer alıyor?

Molise nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İtalya'nın Molise kasabasında yaşanan nüfus düşüşünü engellemek adına Molise'de yaşamayı kabul eden ve herhangi bir işletme alanlara 3 yıl boyunca haftalık 700 euro vermeyi planladıklarını duyuran Molise Başkanı Donato Toma, İnsanların buraya yatırım yapmasını istediklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından Molise nerede sorusu akıllara geldi. İşte Molise hakkında merak edilenler...

MOLİSE NEREDE? MOLİSE İTALYA'NIN HANGİ BÖLGESİNDE YER ALIYOR?

Molise İtalya'nın 1948 Anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden birisidir. Molise Güney İtalya'dadır ve ikinci küçük İtalya bölgesidir.

1963'e kadar Abruzzi e Molise adlı bölgeye dahildi ve o tarihte (1970'ten geçerli olmak üzere) Molise ve Abruzzo bölgeleri iki ayrı bölgeye dönüştürülmüştür. Molise'in yüzölçümü 4.438 km² olup (2009 itibarıyla) yaklaşık 320.000 nüfusa sahiptir. Bölge merkezi Campobasso şehrindedir.