22.10.2019 - 08:11 | | AA
MoMA 450 milyon dolarlık tadilatın ardından ziyaretçilere açıldı
ABD’nin önde gelen sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), yaklaşık 4 ay süren tadilat çalışmalarının ardından kapılarını tekrar sanatseverlere açtı.
15 Haziran'dan beri "tadilat ve koleksiyonun tamamını yeniden yapılandırma çalışmaları" kapsamında kapalı olan New York Modern Sanat Müzesi (MoMA) ziyaretçilere açıldı.
Tadilat ile müzedeki galeri alanlarının 3 bin 700 metre kareden daha fazla genişletildiği kaydedilerek, ayrıca ziyaretçiler için çağdaş sanat tarihi eğitimi ile yaratıcı sanat çalışmaları yapabilecekleri stüdyolar oluşturulduğu belirtildi.
TADİLAT 450 MİLYON DOLARA MAL OLDU
Yaklaşık 4 ay süren tadilatın 450 milyon dolara mal olduğu aktarıldı.
New York'un prestijli çağdaş sanat müzesi, her yıl 3 milyondan fazla sanatsever tarafından ziyaret ediliyor.