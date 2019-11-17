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17.11.2019 - 11:28 | | AA

Morales'in hedefi seçim

Ordunun baskısıyla istifa edip Meksika'ya gitmek zorunda kalan eski Bolivya liderinin partisi, parlamentodan yeni bir seçim kararı çıkartmak istiyor.

Morales'in hedefi seçim

Bolivya'da istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in partisi Sosyalizm Hareketi (MAS) milletvekilleri, seçim tarihi belirlemek için parlamentoda oturum düzenleyeceklerini duyurdu.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla şiddet eylemlerine dönüşen muhalif protestolar ve ordunun "istifa çağrısının" ardından görevi bırakarak Meksika'ya iltica eden Morales'in partisi MAS'a bağlı parlamenterler, geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanin Anez'in ilan etmediği seçim tarihini, çoğunlukta oldukları Çokuluslu Yasama Meclisinde (ALP) yarın yapılacak oturumla belirlemeyi planlıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre iki gün önce muhaliflerin katılmadığı oturumda ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkanlığına seçilen Eva Copa ve Milletvekilleri Meclisi Başkanlığına seçilen Sergio Choque, muhaliflere "ülkeyi siyasi krizden çıkarmak için düzenlenecek oturuma" katılma çağrısı yaptı.

Seçimlerde yüzde 4 oy alan muhalif aday ve Senatör Oscar Ortiz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile MAS'ın düzenlenmesini istediği oturumun yasa dışı olduğunu iddia etti.

MAS'ın, Morales ve Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera'nın istifalarının ALP'de kabul edilmesine yanaşmadığına işaret eden Ortiz, bu hamlenin ülkedeki geçiş hükümetini sarsmak amacıyla yapıldığını öne sürdü.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Sonuçları tartışmalı seçimlerin iptalini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısı üzerine görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.

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