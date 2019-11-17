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17.11.2019 - 09:47 | | AA

Moria'da bir bebek öldü

Kötü yaşam şartlarıyla basına yansıyan Midilli'deki mülteci kampında dokuz aylık bir bebek sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Moria'da bir bebek öldü

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda insanlık dışı şartlarıyla sürekli basına yansıyan Moria mülteci kampında bir bebeğin sıvı kaybından hayatını kaybettiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Midilli'deki Moria kampında 9 aylık bir bebek sıvı kaybından öldü.

Bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilen açıklamada, ''Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli.'' ifadeleri yer aldı.

Sürekli kötü şartlarıyla gündeme gelen 3 bin kişi kapasiteli Moria kampında yaklaşık 15 bin kişi, zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve yardım örgütleri çalışanları, göçmenlerin yaşadığı şartlara ilişkin sık sık uyarılarda bulunuyor.

Yunanistan hükümeti, yeni göçmen kanunu kapsamında, adalardaki yoğunluğu azaltmak üzere kasım sonuna kadar 4 bin düzensiz göçmeni ana karaya taşımayı planlıyor.

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