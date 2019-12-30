Muhbiri ifşa etti!

ABD Başkanı Donald Trump, azil davasıyla ilgili süreç devam ederken çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Trump, azil davasını başlatan açıklamaları yapan muhbirin isminin yer aldığı bir gönderiyi kendi twitter hesabından paylaştı. Kendisini bir Trump destekçisi olarak tanımlayan bir kişinin yaptığı gönderiyi paylaşan Trump, federal koruma altında olan muhbirin ifşa olmasına da neden oldu. Muhbirin ismi konusunda özellikle Trump destekçileri ve sosyal medyada Ekim ayından beri bir isim dolaşıyordu. Bu isim daha sonra ABD Başkanı’nın oğlu Donald Trump Jr. tarafından da paylaşılmış ve bu durum büyük tartışma yaratmıştı. Şimdi bu paylaşımın en üst düzeyden yapılması, muhbirin güvenliği konusunda endişelere neden oldu.

Trump’ın paylaşımı daha sonra hesabından kaldırıldı. Ancak paylaşımın Tump tarafından kaldırılmadığı ve twitter da meydana gelen bir aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından görülemediği de iddia ediliyor. Facebook’ta muhbirin isminin yer aldığı paylaşımlar hemen kaldırılıyor. Twitter ise Trump’ın paylaşımının kurallarını ihlal etmediğini açıkladı.

Bot hesap olabilir

Trump uzun zamandır azil davasına sebep olan muhbirin isminin açıklanması yönünde çağrılar yapıyordu. Kasım ayında muhbirin avukatları ABD Başkanı’na bir ihtar göndermiş, müvekkillerinin fiziksel tehlike altında olduğunu ifade etmişlerdi. Ancak Trump bu uyarıları dikkate almadı. Sosyal medya uzmanları, Trump’ın paylaştığı tweet’in kaynağı olan hesabın bir bot olabileceğini ifade ediyor. Hesaptan siyasi içerikli çok sayıda paylaşım yapılırken, daha önce sahte haberlere yer verilmiş olması da dikkat çekiyor. Associated Press’in konuyla ilgili haberinde, hesabın normalin çok üzerinde bir aktivitesi olduğu ve internetten stok resim kullandığı bilgisine yer veriliyor. Hukukçular, Trump’ın bu paylaşımla, asli bir görevi olan muhbirin korunması konusunda yasaları çiğnediğini ifade ediyor.

Süreç devam ediyor

Azil sürecinin Temsilciler Meclisi’ndeki etabı bitmiş olsa da azil maddelerinin halen Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato’ya sunulmaması tartışılmaya devam ediyor. Anayasa gereği, azil maddelerinin Senato’ya gitmesi, burada yargılama süreci başlatılması ve nihai oylamada davanın senatörlerin üçte ikisinin oyunu alması durumunda azlin onaylanması gerekiyor. Ancak Demokratlar, Senato’da “adil bir yargılama” olana kadar maddeleri göndermeyeceklerini belirtirken, Cumhuriyetçiler ve Trump Demokratlar’ın “ellerinin zayıf” olması nedeniyle bu davayı Senato’ya göndermeye korktuğunu vurguluyor. ABD bu atmosferde 2020’ye giderken, azil süreci tartışmaları bir süre daha sıcaklığını koruyacak gibi duruyor.